Генсек ООН с трибуны в Баку критикует развитые страны

На страны «Большой двадцатки» приходится 80 процентов мировых выбросов. Вы имеете полное право злиться, и я злюсь. Поскольку эта несправедливость угрожает будущему ваших островов из-за повышения уровня моря, жители страдают от стихийных бедствий, экономика серьезно страдает. Этой несправедливости необходимо положить конец. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Саммите лидеров, посвященном изменению климата в малых островных развивающихся государствах (SIDS) в рамках COP29 в Баку.

По его словам, мир должен поддержать эти страны, разработать национальные планы климатических действий: «Это, в свою очередь, может привести к девятипроцентному ежегодному сокращению глобальных выбросов к 2030 году».

Генсек ООН отметил, что малые островные государства заслуживают поддержки в преодолении кризиса, в появлении которого они не сыграли никакой роли. «Для этого необходима успешная договоренность по климатическому финансированию», - сказал он.