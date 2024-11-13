Эрдоган о восстановлении отношений с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, разорвавшая отношения с Израилем, не планирует шагов для их восстановления.

"Мы как государство и правительство Турецкой Республики разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. Мы не планируем шагов для улучшения этих отношений в предстоящий период.

Мы сохраним эту решимость, и правительство Турецкой Республики, пока ее возглавляет Тайип Эрдоган, не будет развивать отношения с Израилем", - сказал он журналистам своего пула. Высказывания турецкого лидера приводит телеканал TRT Haber.

"Мы прекратили торговлю и связи с Израилем, и точка. Мы поддерживаем Палестину в ее справедливом деле до конца. Мы потребуем от тирана [Биньямина] Нетаньяху и его банды ответить за свои действия перед законом. Мы будем стоять на стороне угнетенных до конца", - подчеркнул Эрдоган.