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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Госдеп: Израиль добился своих целей, пора заканчивать войну

15:23 944

Израиль достиг своих целей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, настало время сосредоточиться на урегулировании конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Израилю удалось уничтожить военный потенциал радикального палестинского движения в секторе Газа и ликвидировать руководство группировки, передает ТАСС.

По словам Блинкена, Израиль ранее заявил о необходимости полного уничтожения военного потенциала ХАМАС и ликвидации его лидеров, ответственных за нападение 7 октября 2023 года. Госсекретарь подчеркнул, что эти задачи уже выполнены, поэтому пришло время завершить войну.

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