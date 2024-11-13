Госдеп: Израиль добился своих целей, пора заканчивать войну

Израиль достиг своих целей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, настало время сосредоточиться на урегулировании конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Израилю удалось уничтожить военный потенциал радикального палестинского движения в секторе Газа и ликвидировать руководство группировки, передает ТАСС.

По словам Блинкена, Израиль ранее заявил о необходимости полного уничтожения военного потенциала ХАМАС и ликвидации его лидеров, ответственных за нападение 7 октября 2023 года. Госсекретарь подчеркнул, что эти задачи уже выполнены, поэтому пришло время завершить войну.