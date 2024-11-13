Эрдоган: «Я все еще надеюсь на Асада...»

Турция протянула руку для нормализации отношений с Сирией и верит, что это будет способствовать установлению мира в соседней стране, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразив надежду на личную встречу с Башаром Асадом.

«Мы протянули руку сирийской стороне для нормализации отношений. Мы верим, что она откроет дверь к миру и спокойствию в Сирии», - сообщил журналистам своего пула Эрдоган по возвращении из Баку, где 12 ноября он принял участие в климатической конвенции ООН (СОР29). Высказывания турецкого лидера приводит Anadolu.

«Я все еще надеюсь на Асада. У меня также есть надежда, что мы сможем собраться вместе и вернуть отношения между Сирией и Турцией в нормальное русло. Потому что нам нужно уничтожить террористические организации между Сирией и Турцией. Есть основа для справедливого и прочного мира в Сирии. Очевидны и шаги, которые необходимо предпринять для его обеспечения.

Не мы угрожаем территориальной целостности Сирии. Территориальной целостности Сирии угрожают террористы, особенно террористическая организация «Рабочая партия Курдистана». Территориальной целостности Сирии не угрожают сирийцы, рассеянные по многим странам. Асад должен осознать это и предпринять шаги, чтобы создать новый климат в своей стране и защитить свою страну», - сказал Эрдоган.