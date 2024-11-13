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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

От Зеленского скрывают проблемы на фронте

The Economist
15:53 1205

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не рассказывают о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, сообщил The Economist информированный источник.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне. Его держат в сауне», — привел собеседник издания сравнение, отмечая, что должностные лица докладывают главе государства не всю необходимую информацию.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Украине начали готовиться к переменам. По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, в Киеве разочарованы тем, что Трамп не взял в свою новую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео, который симпатизирует Украине.

«Очень негативное развитие событий», — пояснил собеседник The Economist. Украинские власти обеспокоены тем, что предложения Трампа для Украины будут напоминать идеи кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса. План предусматривает создание демилитаризованной зоны на нынешней линии соприкосновения российских и украинских войск, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Президент Владимир Зеленский называл это предложение «радикальным» и «неприемлемым», отмечая, что Украине фактически предлагают отдать свои территории.

Ранее источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией без возврата территорий и отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. За это США продолжат снабжать Киев оружием.

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