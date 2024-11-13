Silk Way Alat Free Economic Zone и ИКАО подписали стратегическое соглашение на COP29

В рамках конференции COP29 компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подписали стратегическое соглашение, что стало знаковым событием на пути к развитию устойчивой авиации. Сотрудничество, направленное на продвижение устойчивых экологических целей как ИКАО, так и Азербайджанской Республики, воплощает общее видение и совместную приверженность созданию сертифицированного зеленого аэропорта и грузовой деревни в свободной экономической зоне Алят (СЭЗ Алят).

Целью сотрудничества является разработка экологически устойчивых операций аэропорта, соответствующих как национальным требованиям, так и международным экологическим стандартам. Основные направления включают технические рекомендации от ИКАО для получения сертификата «Зеленый аэропорт», внедрение передовых экологических практик в отрасли и инновации, которые позволят создать в свободной экономической зоне Алят эталон устойчивых аэропортовых операционных решений.

Директор Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО Николя Ралло отметил, что сотрудничество ИКАО с SW AFEZCO по созданию «зеленого аэропорта» отражает общее стремление к развитию устойчивой авиационной инфраструктуры, стимулированию экономического роста и установлению новых стандартов экологической ответственности в регионе: «Данное соглашение подразумевает расширение сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИКАО в различных сферах гражданской авиации. Вместе мы совершаем значительный шаг вперед к более устойчивому будущему воздушного транспорта».

«Это партнерство отражает нашу непоколебимую приверженность экологической ответственности и устанавливает новый преобразующий стандарт для устойчивых операций аэропорта и грузоперевозок в регионе, - заявил Заур Ахундов, президент Silk Way Group. - Мы гордимся тем, что объединяем усилия с ИКАО на таком значимом мероприятии, как COP29, продвигая наше видение более зеленого будущего в авиации».