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Silk Way Alat Free Economic Zone и ИКАО подписали стратегическое соглашение на COP29

16:07 922

В рамках конференции COP29 компания Silk Way Alat Free Economic Zone (SW AFEZCO) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подписали стратегическое соглашение, что стало знаковым событием на пути к развитию устойчивой авиации. Сотрудничество, направленное на продвижение устойчивых экологических целей как ИКАО, так и Азербайджанской Республики, воплощает общее видение и совместную приверженность созданию сертифицированного зеленого аэропорта и грузовой деревни в свободной экономической зоне Алят (СЭЗ Алят).

Целью сотрудничества является разработка экологически устойчивых операций аэропорта, соответствующих как национальным требованиям, так и международным экологическим стандартам. Основные направления включают технические рекомендации от ИКАО для получения сертификата «Зеленый аэропорт», внедрение передовых экологических практик в отрасли и инновации, которые позволят создать в свободной экономической зоне Алят эталон устойчивых аэропортовых операционных решений.

Директор Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО Николя Ралло отметил, что сотрудничество ИКАО с SW AFEZCO по созданию «зеленого аэропорта» отражает общее стремление к развитию устойчивой авиационной инфраструктуры, стимулированию экономического роста и установлению новых стандартов экологической ответственности в регионе: «Данное соглашение подразумевает расширение сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИКАО в различных сферах гражданской авиации. Вместе мы совершаем значительный шаг вперед к более устойчивому будущему воздушного транспорта».

«Это партнерство отражает нашу непоколебимую приверженность экологической ответственности и устанавливает новый преобразующий стандарт для устойчивых операций аэропорта и грузоперевозок в регионе, - заявил Заур Ахундов, президент Silk Way Group. - Мы гордимся тем, что объединяем усилия с ИКАО на таком значимом мероприятии, как COP29, продвигая наше видение более зеленого будущего в авиации».

Сотрудничество направлено на достижение конкретных целей устойчивого развития путем интеграции низкоуглеродных технологий, передовых систем управления отходами и устойчивых энергетических решений в проектирование и эксплуатационную систему аэропорта. Эти усилия обеспечат соответствие «зеленого» аэропорта и грузовой деревни международным стандартам, значительно снижая воздействие на окружающую среду, связанное с авиационной логистикой.

SW AFEZCO и ИКАО призывают все заинтересованные стороны в авиационной отрасли присоединиться к ним в переосмыслении устойчивого будущего глобальной логистики и инфраструктуры. Создание «зеленого аэропорта» в СЭЗ Алят является верным шагом в стремлении не только выполнить обязательства, но и вдохновить на подобные инициативы в мировом масштабе, тем самым демонстрируя, что устойчивость и эксплуатационное совершенство могут быть достигнуты общими усилиями.

Silk Way Group

Основанная в 2006 году и располагающаяся в Международном Аэропорту Гейдар Алиев в Баку, Silk Way Group является ведущим азербайджанским конгломератом, специализирующимся на грузовых перевозках. В 2019 году группа оптимизировала свою деятельность, сосредоточив усилия на трех ключевых дочерних компаниях: Silk Way Airlines, предоставляющей широкий спектр услуг по грузоперевозкам; Silk Way West Airlines, осуществляющей глобальные грузовые рейсы; и Silk Way Technics, предоставляющей ремонт и техническое обслуживание воздушных судов. Вместе они играют важную роль в поддержке экономики Азербайджана и насчитывают более 1 700 сотрудников по всему миру.

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