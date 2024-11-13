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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Эрдоган о новых операциях в Сирии

16:10 798

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает проведения трансграничных операций на севере Сирии для завершения создания 30-километровой зоны безопасности.

"Трансграничные операции всегда стоят на повестке дня для обеспечения безопасности нашей страны и спокойствия наших граждан. Если мы почувствуем угрозу, мы готовы начать трансграничные операции в любое время.

Никто не должен сомневаться в нашем уважении к территориальной целостности Сирии. Однако на севере Сирии царит полная нестабильность", - приводит высказывания турецкого лидера телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, нестабильность в соседней стране и террористические организации несут угрозу безопасности Турции. "Целью всех наших операций против террористических организаций, таких как ИГИЛ и РПК, является обеспечение нашей собственной безопасности.

Шаги, которые мы будем предпринимать впредь, также направлены на решение этой задачи. На наших границах все еще есть районы, удерживаемые террористами, и это представляет риск для нашей безопасности. Невозможно обеспечить полную безопасность границ, не очистив их и не осушив террористическое болото", - отметил президент Турции.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял о планах завершить создание 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы. Основной угрозой для национальной безопасности власти Турции называют РПК.

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