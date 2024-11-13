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Обманулись сами, обманули всех

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
17:10 402

Американские СМИ, подконтрольные демократам, в период предвыборной кампании показали, что знают о своей стране столько же, сколько о Северной Корее. Если бы американские масс-медиа просто понимали настроения избирателей, не было бы с их стороны заявлений о неизбежности победы Камалы Харрис и Демократической партии в целом. Но они отказывались от попыток прийти к такому пониманию - а в результате обманулись сами и обманули своего основного заказчика, демократов, и тех, кто им искренне сочувствовал.

Если бы американские масс-медиа просто понимали настроения избирателей, не было бы с их стороны заявлений о неизбежности победы Камалы Харрис

Должен чистосердечно признаться – я не специалист по внутренней политике Америки, сфера моих интересов лежит в других областях. И все, что я знаю по данному предмету, знаю благодаря тому, что каждое утро читаю пару-тройку ведущих американских газет да штудирую несколько более серьезных аналитических изданий.

Так что перед вами не серьезное исследование, а лишь попытка поделиться наблюдениями за тем, как американские СМИ подавали прошедшую избирательную кампанию. Может, кого-то из читателей это заставит задуматься и сделать соответствующие выводы.

После того, как Трамп в 2020-м со скандалом ушел из Белого дома, в стане демократов воцарилась эйфория, а большинство медиа-холдингов выстраивалось в очередь, чтобы присягнуть им на лояльность. Причем администрации Байдена даже уговаривать и покупать их не приходилось – делали это они вполне добровольно.

После того как Трамп со скандалом ушел из Белого дома, в стане демократов воцарилась эйфория, а большинство медиа-холдингов выстраивалось в очередь, чтобы присягнуть им на лояльность

Искренне считая, что демократический тренд в американском истеблишменте - это всерьез и надолго, а «Страх в Белом доме», как назвал свою книгу о первом сроке президентства Дональда Трампа легендарный интервьюер Боб Вудворд, исчез навсегда и никогда больше не повторится. А Америка стройными колоннами продолжит марш в демократическое будущее, точнее – в то, что под этим понимали идеологи демократов, этакую эклектическую смесь из взглядов леваков-троцкистов и моднейших идей вроде феминизма, политкорректности и прочего всеобщего ЛГБТ.

Что для одноэтажной Америки, для Flyover Country, для большинства людей, презрительно называемых ими «реднеками», было чуждо и непонятно. Для «интеллектуального морального большинства» американских демократов эта Америка была фашистами или полуфашистами, с реакционными, а значит неприемлемыми взглядами на расу, секс и все остальное, готовые проголосовать за фашистского кандидата в президенты.

Для американских интеллектуалов стало неожиданностью открытие, что сообщество фашистов гораздо шире, чем они думали. Оно охватывает не только сторонников превосходства белой расы, но и испаноязычных фашистов, черных фашистов и новейшую и самую неожиданную запись в современной таксономии американской политической социологии — еврейских фашистов.

Большинство американских СМИ отказывались подробно освещать тему мигрантов, предпочитая повторять тезисы демократов о том, что злые американцы плохо с ними обращаются

О чем они с легким налетом истеричности и писали, игнорируя реальные проблемы, беспокоившие американцев. В качестве примера навскидку – тема иммигрантов. «За последние несколько лет миллионы нелегальных иммигрантов хлынули через границу - сила, которая меняет социальную, культурную и экономическую жизнь страны. Большинство новостных организаций отказывались подробно освещать эту тему, предпочитая, когда освещали, повторять тезисы демократов о том, что злые американцы плохо с ними обращаются», - пишет обозреватель The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

Итог – их восьмилетняя кампания по убеждению американцев в том, что мистер Трамп — русская марионетка, нацист образца 1930-х годов и опасный преступник, привела к тому, что число проголосовавших за него американцев выросло с почти 63 миллионов до 74 миллионов, а теперь до 75 миллионов и далее.

Трудно представить, что американские СМИ снова смогут претендовать на центральную роль в жизни страны

Американские масс-медиа за некоторым исключением растратили то немногое доверие, которое у них еще оставалось среди американцев. Сделав ставку на неприкрытую партийность, а именно: последовательное искажение слов и поступков республиканцев, сопровождаемое сговором в сокрытии очевидной слабости президента-демократа и столь же очевидной недееспособности его потенциальных преемников.

Это жесточайший провал, которые многие в США сравнивают с падением «нового Вавилона». И пока трудно представить, что американские СМИ снова смогут претендовать на центральную роль в жизни страны. А уж тем более претендовать на роль носителей каких-то там «демократических ценностей». Одно утешение – Пулитцеровские премии, которые они могут сами себе вручать. Пусть донельзя девальвированные – но в послужном списке еще смотрятся солидно, для утешения чувства собственного величия феерических неудачников из числа «акул пера и гиен ротационных машин» вполне подойдет.

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