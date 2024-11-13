Трамп назначил на ключевые посты сторонников ужесточения санкций против России

В Кремле лелеют надежды на некое ослабление напряженности в отношениях с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но его первые назначения в сфере безопасности и международных отношений говорят скорее о возможности ужесточения позиций по отношению к России. В экономике новым атакам может подвергнуться нефтегазовая отрасль.

Трамп уже выбрал на пост советника по национальной безопасности Майка Уолтца, одного из главных спикеров по этой теме среди республиканцев в Палате представителей Конгресса. А на пост госсекретаря будущий президент планирует назначить заместителя председателя комитета Сената по делам разведки Марко Рубио, сообщили на днях СМИ.

Оба законодателя придерживаются провозглашенной Трампом внешнеполитической концепции «Америка прежде всего», но при этом являются ярыми «ястребами» по отношению к таким противникам США, как Китай, Иран и Россия, и далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое выступает за прекращение помощи Украине и даже возможный выход из НАТО, отмечает Politico.

С такими чиновниками в сфере национальной безопасности «Киев может чувствовать себя вполне спокойно и комфортно», считает Дэниел Вайдич, республиканский эксперт по внешней политике и президент компании Yorktown Solutions, которая консультирует украинские госструктуры.

Тот, кто нагнетает тревогу в Киеве, делает это ради собственной выгоды и оказывает Украине плохую услугу.

Это мнение разделяют три бывших сотрудника администрации Трампа, которые содействуют усилиям США по оказанию помощи Украине. Один из них, поддерживающий контакты с предвыборным штабом и командой Трампа по передаче власти, говорит: «Тем, кто беспокоится, что Трамп собирается продать Украину, могу сказать: его главный приоритет, по моему мнению, — попытаться найти мир на какой-то справедливой основе».

Уолтц и Рубио высказывались в последнее время за прекращение войны в Украине, но никогда не демонстрировали благожелательности по отношению к России. Уолтц голосовал против пакета военной помощи более чем на $60 млрд, который с осени 2023 г. завис в Конгрессе на полгода. Но он объяснял это необходимостью сначала укрепить южную границу США, чтобы остановить массовый приток мигрантов, — именно с этой мерой многие республиканцы увязывали поддержку законопроекта.

Уолтц, Рубио и Элиза Стефаник, которой Трамп предложил пост постоянного представителя при ООН, с четких моральных позиций, близких республиканцам — почитателям Рональда Рейгана, осуждали развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, напоминает колумнист Bloomberg Андреас Клут, специализирующийся на дипломатии США, национальной безопасности и геополитике. В 2022 г. Уолтц ругал президента Джо Байдена то за «недостаточно быструю», то за «недостаточно крупную» помощь Украине. Впоследствии он даже предлагал снять ограничения на удары дальнобойными американскими ракетами по территории России, на что Байден так и не решился.

Рубио выступал с тех же позиций. Он еще после аннексии Крыма в 2014 г. требовал отключить российские банки от SWIFT и выдвигал аналогичные идеи накануне российского вторжения в январе 2022 г., был инициатором персональных санкций против Путина и других высокопоставленных российских чиновников. Во время войны он неоднократно посещал Украину и публично критиковал республиканцев, сомневавшихся в необходимости ее поддержки.

После победы Трампа Рубио заявил, что войну пора заканчивать и для этого «не обязательно быть поклонником Путина». «Украинцы были невероятно храбры и сильны, но в конечном счете то, что мы финансируем, — это тупиковая война, которой пора положить конец», — сказал он NBC. Но Рубио и Уолтц, имея значительный опыт и вес в вопросах национальной безопасности, во многих из них являются «ястребами», стремящимися, как сформулировал Трамп, «добиваться мира с помощью силы», пишет Клут.