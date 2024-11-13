Переговоры «Азерэнержи» с китайской компанией

Руководство компании «Азерэнержи» и китайской компании Dongfang провели переговоры в рамках COP29.

Встреча генерального директора «Азерэнержи» Бабы Рзаева с руководством китайской компании Dongfang Electric Corporation состоялась с участием вице-президента DEC по международному сотрудничеству Ли Дзиньхуа, вице-президента компании Wang Ai и руководителя проекта строительства новой электростанции мощностью 1280 МВт в Мингячевире Ли Гини.

В ходе встречи были обсуждены текущие реализуемые проекты, перспективы дальнейшего сотрудничества, переход к зеленой энергетике и энергоэффективности.