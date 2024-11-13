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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Иран испугался Трампа

17:24 2071

Иранские источники сообщили Sky News Arabia в среду, 13 ноября, что Тегеран решил отложить военный ответ Израилю после того, как Дональд Трамп стал президентом США.

"Иран откладывает реализацию операции "Правдивое обещание 3" против Израиля после победы Трампа", - отметили источники.

Иранский лидер Али Хаменеи ранее пообещал дать "жесткий ответ" Соединенным Штатам и Израилю "за действия против Ирана и оси сопротивления".

Представитель "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммад Наини заявлял, что Иран ответит на "новый злонамеренный акт" со стороны Израиля, имея в виду удары ВВС ЦАХАЛ по военным объектам в Иране 26 октября 2024 года.

Он также подчеркивал, что военный ответ будет "защитной мерой", которая не приведет к "увеличению конфронтации" с Израилем. Власти Израиля, в свою очередь, подчеркивали, что на любую агрессию со стороны Ирана последует жесткий ответ.

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