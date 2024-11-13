Минэнергетики Азербайджана и МАГАТЭ подписали меморандум

Министерство Энергетики и Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ) подписали Меморандум о Взаимопонимании в рамках мероприятия «Финансирование низкоуглеродных технологий, включая атомную энергетику», совместно организованного председательством COP29 и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством Энергетики Азербайджанской Республики и Международным Агентством по Атомной Энергии о сотрудничестве в области энергетического планирования в контексте Парижского соглашения» подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что подписанный с Международным Агентством по Атомной Энергии Меморандум о Взаимопонимании в области энергетического планирования является выражением намерения Азербайджана еще больше укрепить свои амбиции в области перехода к чистой энергетике и «зеленой энергии»: «В рамках инициативы Atoms4NetZero сотрудничество по анализу потенциала атомной энергетики, в том числе малых модульных реакторов (SMR) в переходе на чистую энергетику, придаст новый импульс энергетическому сектору Азербайджана».