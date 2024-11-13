Шольц боится обострения

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, призвал сделать все для того, чтобы не произошло обострения войны в Украине. «Нам нужно поддерживать Украину, нам необходимо сделать все, чтобы не произошло обострения этой войны», — сказал глава правительства ФРГ.

Он выступил против разрешения для Украины на нанесение ударов по территории России западным оружием.

11 ноября представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) начали говорить о возможном выдвижении в канцлеры ФРГ министра обороны страны Бориса Писториуса вместо Олафа Шольца. По их словам, Шольц проделал хорошую работу на должности, но ему не удалось привлечь за собой людей и показать свои руководящие способности. Они добавили, что изменить негативное отношение граждан к Шольцу уже невозможно.