Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»

По итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани Ереван и Баку приблизились к соглашению по разблокированию региональных коммуникаций. Об этом заявил сам Пашинян, пишут российские СМИ.

«Следующее важное, что произошло в Казани, - это то, что у нас может быть взаимоприемлемое решение по вопросу открытия региональных коммуникаций. Мы передали это предложение Азербайджану в письменном виде. Мы также передали Азербайджану наши предложения по остальным двум статьям мирного договора», - сказал Пашинян, выступая в парламенте республики.

Премьер-министр Армении также сказал, что доволен переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита БРИКС в Казани: «Хочу выразить удовлетворение в связи с моим общением с президентом Азербайджана. Может показаться немного странным, но у нас не было такого длительного разговора либо давно, либо вообще. Была небольшая проблема с корректностью, потому что другие лидеры говорят, и мы во время этого обмениваемся идеями, но состоялся очень важный разговор», - заявил премьер Армении.