«Азерэнержи» договорился и с кыргызами
18:01 656
Председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и «Национальной электросети Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков провели встречу в рамках COP29.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между энергетическими системами Азербайджана и Кыргызстана, использование новых технологий и опыт интеграции возобновляемых источников энергии в энергетическую систему.
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