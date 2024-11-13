USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

«Азерэнержи» договорился и с кыргызами

фото
18:01 656

Председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев и «Национальной электросети Кыргызстана» Алтынбек Рысбеков провели встречу в рамках COP29.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между энергетическими системами Азербайджана и Кыргызстана, использование новых технологий и опыт интеграции возобновляемых источников энергии в энергетическую систему.

Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 19:05
19:05 1775
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» новость дополнена
18:15 3363
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку фото
16:22 3760
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
19:26 647
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура фото
18:39 842
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
17:10 3698
Трамп назначил на ключевые посты сторонников ужесточения санкций против России
Трамп назначил на ключевые посты сторонников ужесточения санкций против России
17:12 2595
Бунт против России: чем возмущены абхазы?
Бунт против России: чем возмущены абхазы? главный вопрос; все еще актуально
10:15 7165
Фарид Гаибов с помощником генсека ООН о делах молодежи
Фарид Гаибов с помощником генсека ООН о делах молодежи ФОТО
16:14 978
Эрдоган о новых операциях в Сирии
Эрдоган о новых операциях в Сирии
16:10 1619
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема; все еще актуально
10:32 3269

ЭТО ВАЖНО

Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 19:05
19:05 1775
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» новость дополнена
18:15 3363
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку фото
16:22 3760
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
19:26 647
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура фото
18:39 842
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
17:10 3698
Трамп назначил на ключевые посты сторонников ужесточения санкций против России
Трамп назначил на ключевые посты сторонников ужесточения санкций против России
17:12 2595
Бунт против России: чем возмущены абхазы?
Бунт против России: чем возмущены абхазы? главный вопрос; все еще актуально
10:15 7165
Фарид Гаибов с помощником генсека ООН о делах молодежи
Фарид Гаибов с помощником генсека ООН о делах молодежи ФОТО
16:14 978
Эрдоган о новых операциях в Сирии
Эрдоган о новых операциях в Сирии
16:10 1619
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема; все еще актуально
10:32 3269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться