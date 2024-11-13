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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Что решили по малому бизнесу на COP29?

подписаны первые документы
18:07 969

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проводимой в Баку, подписаны документы, касающиеся содействия зеленому переходу малых и средних предприятий (МСП) и сотрудничества в этой области.

МСП составляют основу большинства экономик и являются ключевым звеном в глобальной цепочке поставок. Поэтому деятельность МСП играет важную роль в борьбе с изменением климата. Зеленый переход МСП способствует устойчивому развитию, повышая их конкурентоспособность и открывая доступ к новым рынкам.

На церемонии подписания, организованной в «Синей зоне», было объявлено, что «Бакинская коалиционная декларация для зеленого климатического перехода МСП» открыта для подписания международными организациями и учреждениями. Декларацию подписали Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Международный торговый центр (ITC) и Бразильская служба поддержки микро- и малых предприятий (SEBRAE).

Отметим, что «Бакинская коалиционная декларация для зеленого климатического перехода МСП», подготовленная по инициативе KOBİA, направлена на объединение усилий по переходу МСП к зеленой экономике на глобальном уровне и установление сотрудничества в этой области. Декларация включает обязательства по повышению осведомленности и потенциала для поддержки малых предприятий, улучшению доступа к зеленому финансированию и содействию инновациям.

Кроме того, будут подписаны документы о совместном сотрудничестве между KOBİA, ITC и SEBRAE по вопросам, вытекающим из «Бакинской коалиционной декларации для зеленого климатического перехода МСП», а также по облегчению зеленого перехода для МСП.

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