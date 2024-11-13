Что решили по малому бизнесу на COP29?

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проводимой в Баку, подписаны документы, касающиеся содействия зеленому переходу малых и средних предприятий (МСП) и сотрудничества в этой области.

МСП составляют основу большинства экономик и являются ключевым звеном в глобальной цепочке поставок. Поэтому деятельность МСП играет важную роль в борьбе с изменением климата. Зеленый переход МСП способствует устойчивому развитию, повышая их конкурентоспособность и открывая доступ к новым рынкам.

На церемонии подписания, организованной в «Синей зоне», было объявлено, что «Бакинская коалиционная декларация для зеленого климатического перехода МСП» открыта для подписания международными организациями и учреждениями. Декларацию подписали Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Международный торговый центр (ITC) и Бразильская служба поддержки микро- и малых предприятий (SEBRAE).