Не нужны россиянам яйца турецкие

Россия с 12 ноября 2024 года ввела временные ограничения на импорт из административной территории Турции провинции Конья мяса птицы и пищевых яиц. Соответствующий документ опубликован на сайте Россельхознадзора.

"В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Турции - провинция Конья - следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ", - говорится в документе.

Также временные ограничения вводятся в отношении кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).

Кроме того, ограничивается транзит с упомянутой территории по территории России живой птицы.