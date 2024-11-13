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Мехрибан Алиева парирует нападки

Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

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Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с участвующей в мероприятии делегацией во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами, отмечено наличие широкого потенциала для дальнейшего развития отношений.

Было подчеркнуто, что под руководством президента Азербайджанской Республики успешно проведены подготовительные работы к COP29, предприняты ориентированные на результат усилия по достижению в рамках председательства Азербайджана консенсуса между всеми сторонами по климатической повестке дня.

В свою очередь Ю.Коикэ передала поздравления с успешной организацией COP29 и пожелала успехов Азербайджану в председательстве на COP29.

На встрече была представлена информация о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, отмечено, что на этих территориях, объявленных главой государства зоной зеленой энергии, применяются концепции «умный город» и «умное село», в этом контексте обсуждены возможности сотрудничества с Японией.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах расширения связей между Баку и Токио и вопросах, представляющих взаимный интерес.

В заключение Юрико Коикэ была вручена книга «Карабах до и после оккупации».

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