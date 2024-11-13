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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Алиев благодарит Россию за поддержку

фото; обновлено 19:40
19:40 1465

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Ильхам Алиев поблагодарил Михаила Мишустина за участие в COP29 в Баку: «Я очень рад, что Россия представлена на этой конференции на высоком уровне, и уверен, что ваше личное участие в дискуссиях придаст им особое значение. Также хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за поддержку, оказанную Азербайджану в преддверии принятия решения о проведении конференции в Баку и в процессе нашей подготовки к СОР29. Для нас это, конечно, исключительное событие. Такого масштаба события в Азербайджане никогда не проводились. Мы рады, что дружественные страны активно участвуют в этом мероприятии и представлены на высоком уровне».

Президент Алиев отметил, что «несмотря на то, что мы в последнее время очень часто видимся с Владимиром Владимировичем, но все равно повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно как бы инспектировать все, что сделано, и определять будущие векторы развития».

В свою очередь, Михаил Мишустин поблагодарил Ильхама Алиева «за организацию всех мероприятий, в частности, проведение такой крупной, наверное, крупнейшей конференции Организации Объединенных Наций, которая посвящена вопросам климата. Здесь все отмечают высочайший уровень организации. Хочу также сказать, что Владимир Владимирович Путин накануне перед моим отлетом передал огромные, самые теплые пожелания Вам лично и поздравить тоже просил Вас с успешным проведением, это уже все фиксируют, нынешней конференции. Вообще, на Южном Кавказе впервые эта конференция проходит, и это также подчеркивает особую роль Азербайджана, который, я знаю, сделал очень многое для организации повестки. Повестка сложная. Все отмечают высокий уровень всех дискуссий, а также сбалансированный, в том числе результирующий документ нынешней конференции».

Председатель правительства РФ, говоря о двусторонней повестке, отметил: «Мы сотрудничаем по целому направлению нашей двусторонней повестки. Это и промышленность, энергетика, это и сельское хозяйство, это культурно-гуманитарные связи, цифровизация. Мы с Али Идаятовичем (премьер-министр Азербайджана Али Асадов – ред.), с коллегами из правительства по всей этой повестке сегодня поработали».

* * * 18:47

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, который находится с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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