Алиев благодарит Россию за поддержку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Ильхам Алиев поблагодарил Михаила Мишустина за участие в COP29 в Баку: «Я очень рад, что Россия представлена на этой конференции на высоком уровне, и уверен, что ваше личное участие в дискуссиях придаст им особое значение. Также хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за поддержку, оказанную Азербайджану в преддверии принятия решения о проведении конференции в Баку и в процессе нашей подготовки к СОР29. Для нас это, конечно, исключительное событие. Такого масштаба события в Азербайджане никогда не проводились. Мы рады, что дружественные страны активно участвуют в этом мероприятии и представлены на высоком уровне».

Президент Алиев отметил, что «несмотря на то, что мы в последнее время очень часто видимся с Владимиром Владимировичем, но все равно повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно как бы инспектировать все, что сделано, и определять будущие векторы развития».