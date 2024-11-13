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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Заплыв на Бакинском бульваре в поддержку COP29

18:53 1199

Федерация каноэ и гребли Азербайджана организует масштабный заплыв на Бакинском бульваре под девизом «Греби в чистой воде!».

Заплыв проводится в поддержку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

На мероприятии будут присутствовать президенты Международной федерации гребного спорта (FISA) Жан-Кристоф Роллан, Международной федерации каноэ Томас Кониецко, Международной федерации по гребле на лодках «Дракон» Клаудио Шерми, почетный глава Азиатской федерации гребли и Глобальной федерации гребного слалома Ван Ши, председатель правления Сharles Regatta Фредерик Шох, полномочный представитель Глобальной федерации гребного слалома Кен Ли и свыше 50 почетных гостей, которые посетят Азербайджан в рамках COP29.

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