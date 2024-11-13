Папикян призвал наказывать чиновников, чьи сыновья не служили в армии

Министр обороны Сурен Папикян призвал подвергнуть люстрации чиновников, которые заставляют своих сыновей отказываться от гражданства Армении, чтобы не служить в рядах вооруженных сил республики.

«Призыв на военную службу по-прежнему остается вызовом, с которым мы сталкиваемся. Существует такое явление, когда гражданин Армении делает все, чтобы его ребенок отказался от армянского гражданства, чтобы не служить в вооруженных силах. Я считаю, что мы должны люстрировать тех, кто поступает так», - цитирует ТАСС Папикяна.

Он отметил, что уже обратился к премьер-министру с предложением, чтобы данная мера касалась в первую очередь работников системы государственного управления.

По словам Папикяна, «это плохая тенденция, она не новая, но это явление, с которым нужно бороться».