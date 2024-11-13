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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине

19:54 851

Избранный президент США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника, который возглавит переговоры по прекращению войны России и Украины. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на «многочисленные источники».

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования», – сказал один из источников канала.

Fox News уточняет, что эта должность будет неоплачиваемой, так же как у специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера (занимал пост в 2017-2019 гг).

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