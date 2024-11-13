Азербайджан избрали соучредителем ATACH

В рамках COP29 состоялись панельные обсуждения на тему «Председатели COP ставят здоровье в центр климатической повестки дня». Выступивший на мероприятии министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, подчеркнув, что Конференция сторон станет ключом к климатической солидарности, призвал все страны-участницы к дальнейшей активизации усилий, направленных на устранение негативных последствий изменения климата. В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия для определения практических решений.

Выступивший на панельной сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что влияние изменения климата на здоровье граждан и экономику стран многогранно и вызывает все большую обеспокоенность. По словам министра, частота таких экстремальных погодных явлений, как наводнения и засухи, за последние десятилетия возросло в разы: «Примерно треть смертей связаны с жарой, ввиду климатических изменений, а число экстремальных погодных катастроф, вызванных изменением климата, за последние 50 лет возросло в пять раз». Отметив, что экстремальные погодные явления создают идеальные условия для распространения инфекционных заболеваний, министр подчернул важность принятия национальной политики, минимизирующей риски изменения климата, которая может помочь ограничить воздействие на здоровье и его экономические последствия.