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Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии

20:10 2809

В 2023 году киностудия «Мосфильм» передала армии России 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей.

Об этом рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Шахназарова, эта техника хранилась на военно-технической базе студии. «Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины», — заявил Шахназаров.

Как передает ТАСС, на выступление Шахназарова Путин отреагировал словами: «Гордимся «Мосфильмом».

На сайте «Мосфильма» говорится, что в распоряжении киностудии есть военная техника, которая используется в качестве реквизита. В частности, у студии есть более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок, «загримированных» под различные образцы иностранной военной техники разных периодов», несколько десятков единиц военного вооружения, «в том числе иностранного производства». «Вся техника является реквизитом (сценическо-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно», — отмечается на сайте «Мосфильма».

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