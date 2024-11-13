Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии

В 2023 году киностудия «Мосфильм» передала армии России 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей.

Об этом рассказал гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.