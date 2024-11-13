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Биткоин рвется к ста тысячам

обновлено 21:33
21:33 1137

Стоимость биткоина продолжает расти и к вечеру 13 ноября достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $93 тыс. Это четвертый раз за месяц, когда криптовалюта обновляет исторический рекорд.

По данным биржи Binance, на 20:16 по бакинскому времени цена криптовалюты выросла на 8,2% за сутки, составив $93 004. Максимальный показатель биткоина достигал $93 266. Сайт CoinMarketCap, который анализирует данные более чем по 20 биржам, сообщает о росте цены на 8,59% — в среднем до $93 228.

* * * 20:25

Курс криптовалюты биткоин на бирже Binance днем 13 ноября превысил 90 тысяч долларов.

По данным Binance, в 18:33 по бакинскому времени стоимость криптовалюты достигла отметки 91 000 долларов, после чего продолжил рост.

Курс биткоина начал расти на фоне избрания Дональда Трампа 47-м президентом США. На следующий день после выборов в США, 6 ноября, курс биткоина вырос до 75 тысяч долларов, а 10 ноября криптовалюта превысила отметку 80 тысяч долларов.

После победы Трампа на выборах также начал расти американский фондовый рынок — 11 ноября фондовый индекс S&P 500 (в него входят компании США с наибольшей капитализацией) достиг отметки 6000 пунктов.

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