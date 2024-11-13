Биткоин рвется к ста тысячам

Стоимость биткоина продолжает расти и к вечеру 13 ноября достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $93 тыс. Это четвертый раз за месяц, когда криптовалюта обновляет исторический рекорд.

По данным биржи Binance, на 20:16 по бакинскому времени цена криптовалюты выросла на 8,2% за сутки, составив $93 004. Максимальный показатель биткоина достигал $93 266. Сайт CoinMarketCap, который анализирует данные более чем по 20 биржам, сообщает о росте цены на 8,59% — в среднем до $93 228.