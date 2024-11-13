«Сегодня мир хорош»: Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Встреча избранного президента с уходящим — давняя традиция американской политической жизни. Однако после президентских выборов 2020 года, которые Трамп проиграл, но отказался признать поражение, встреча с Байденом не состоялась: тогдашний президент отказался его пригласить, напоминает BBC.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп проводит встречу с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме.

Комментируя сегодняшнюю встречу, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «верит в нормы, верит в наши институции». «Он верит в мирную передачу власти», — добавила она.

Политики встретились в Овальном кабинете. Байден поприветствовал победившего на выборах республиканца рукопожатием и поздравил его с победой на выборах. В беседе со своим бывшим соперником по предвыборной гонке Трамп заявил, что «политика — это непросто» и мир не всегда хорош, однако «сегодня мир хорош». После этого журналисты покинули политиков.

Трамп приехал в Вашингтон впервые после победы на президентских выборах 2024 года. До визита в Белый дом он посетил Палату представителей, где встретился с членами Республиканской партии, имеющей высокие шансы сохранить контроль над нижней палатой Конгресса. Подсчет голосов на выборах Палаты представителей еще продолжается, однако для создания в ней большинства республиканцам не хватает только двух мандатов (демократам — десяти).

В результате выборов сенаторов, состоявшихся одновременно с голосованием за президента, Республиканская партия также взяла под контроль верхнюю палату американского парламента.

«Правда ведь, побеждать приятно? Побеждать приятно! Всегда побеждать приятно, — сказал Трамп конгрессменам. — В Палате тоже все прошло очень удачно».