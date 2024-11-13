Экс-адвокату Пашаеву продлили арест
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Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», - сказал собеседник агентства.
Мера пресечения была продлена по ходатайству военных следователей.
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