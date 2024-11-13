USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Экс-адвокату Пашаеву продлили арест

20:36 731

Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», - сказал собеседник агентства.

Мера пресечения была продлена по ходатайству военных следователей.

Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой фото; обновлено 22:15
22:15 1308
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
20:10 2816
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
21:15 825
Союзники Украины заговорили об уступках России
Союзники Украины заговорили об уступках России
20:55 1966
«Сегодня мир хорош»: Трамп встретился с Байденом в Белом доме
«Сегодня мир хорош»: Трамп встретился с Байденом в Белом доме
20:28 1940
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 19:05
19:05 4061
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» новость дополнена
18:15 5571
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку фото
16:22 4910
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
19:26 2367
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура фото
18:39 1626
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
17:10 5217

ЭТО ВАЖНО

Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой фото; обновлено 22:15
22:15 1308
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
20:10 2816
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
21:15 825
Союзники Украины заговорили об уступках России
Союзники Украины заговорили об уступках России
20:55 1966
«Сегодня мир хорош»: Трамп встретился с Байденом в Белом доме
«Сегодня мир хорош»: Трамп встретился с Байденом в Белом доме
20:28 1940
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева фото; обновлено 19:05
19:05 4061
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» новость дополнена
18:15 5571
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку
И мэр Стамбула Экрем Имамоглу в Баку фото
16:22 4910
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
Захарова: «Западники» похоронили Минскую группу
19:26 2367
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Самир Нуриев рассказал губернатору Токио о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура фото
18:39 1626
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
17:10 5217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться