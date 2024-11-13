Союзники Украины заговорили об уступках России

Дипломаты признают, что разговоры о возможных территориальных уступках Украины уже не вызывают такого отторжения, как раньше, отмечая, что они формулируют их теперь не как «земля в обмен на мир», а как «земля в обмен на безопасность».

Об этом пишет The Washington Post по результатам бесед с 10 действующими и бывшими дипломатами стран Европы и НАТО.

Несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые европейские союзники Украины понемногу стали закладывать основы для переговоров между Украиной и Россией.

Европейские политики считают, что должны наращивать военную поддержку Украины, чтобы укрепить ее позиции на возможных мирных переговорах. Также они хотят избежать неожиданностей, если администрация Дональда Трампа начнет договариваться о заключении сделки.

По словам источников издания, на ужине лидеров стран ЕС, состоявшемся на прошлой неделе в Будапеште, многие приводили доводы в пользу сохранения денежной и военной поддержки Украины и обсуждали, как обеспечить финансирование в случае прекращения американской помощи.

В Европе сейчас многие признают, что «переговоры могут начаться раньше», чем ожидалось, и что они «повлекут за собой некоторые уступки с обеих сторон», говорит Камиль Гранд, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генерального секретаря НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон во время 25-минутного разговора с Трампом на прошлой неделе дал понять, что любые переговоры должны включать значимые уступки со стороны Москвы, рассказали WaPo люди, знакомые с содержанием беседы.

Простого соглашения о мире будет недостаточно, заявила бывший премьер Эстонии Кайя Каллас на слушаниях в Европарламенте об утверждении ее на пост главы дипломатии ЕС, напомнив о невыполненных Минских соглашениях 2015 г.: «...Мы должны быть в таком положении, чтобы Россия проиграла свою последнюю колониальную войну».

Западу нужно отказаться от идеи, что для победы Украина должна освободить все свои земли, но победа при этом должна определяться как сохранение ею суверенитета и независимости, свободы вступать в любые альянсы и ассоциации, считает Ричард Хасс, почетный президент американского Совета по международным отношениям. Возвращение всех захваченных территорий, включая Крым, — уже практически нереальный исход конфликта, пишет он в статье в журнале Foreign Affairs.

Запад должен взять на себя надежные долгосрочные обязательства по оказанию военной помощи Украине, а также снизить ограничения на использование ею дальнобойных вооружений. Это «повысит для России издержки от войны и подорвет надежды Путина на то, что он сможет продержаться дольше Запада», считает Хасс.