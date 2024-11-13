Лейла Алиева осмотрела павильон «Азерэнержи» и «Азеришыг»
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В среду, 13 ноября, во время осмотра Зеленой зоны COP29 вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила павильон ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг».
Согласно сообщению пресс-службы ОАО «Азерэнержи», Лейла Алиева побеседовала здесь с гостями и сотрудниками «Азеришыг» и «Азерэнержи», осмотрела установленные здесь макеты и другие презентационные материалы.
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