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Лейла Алиева осмотрела павильон «Азерэнержи» и «Азеришыг»

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21:06 787

В среду, 13 ноября, во время осмотра Зеленой зоны COP29 вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила павильон ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг».

Согласно сообщению пресс-службы ОАО «Азерэнержи», Лейла Алиева побеседовала здесь с гостями и сотрудниками «Азеришыг» и «Азерэнержи», осмотрела установленные здесь макеты и другие презентационные материалы.

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