Словакия будет закупать газ из Азербайджана

Главный покупатель газа в Словакии, компания SPP, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассматривает возможность долгосрочной сделки, готовясь к потенциальной остановке российских поставок через Украину. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение между Москвой и Киевом по экспорту российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце года, заставляя SPP и других покупателей в Евросоюзе искать альтернативные источники, в частности, в Азербайджане.

Россия заявила, что готова продолжить поставки газа через Украину несмотря на войну, но Киев отказался вести переговоры с Москвой по газу.

SPP отметила, что диверсифицировала свои контракты на закупку газа с такими компаниями, как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE, имея доступ к объему, покрывающему до 150% потребностей ее клиентов, с возможностью дальнейшего увеличения запасов.

SPP также отметила, что в случае остановки поставок через Украину у нее есть альтернативные маршруты для транзита, включая газопровод из Германии через Чехию. Также важным будет южный маршрут через газопровод «Турецкий поток», по которому может поставляться часть российского или азербайджанского газа.