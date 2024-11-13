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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

У республиканцев новый лидер

21:38 895

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду. Тьюн, получивший не менее 27 голосов из 53, сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), который покинет свой пост в январе 2025 года.

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