У республиканцев новый лидер

Сенатор Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) избран лидером республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Закрытое голосование сенаторов-республиканцев состоялось в среду. Тьюн, получивший не менее 27 голосов из 53, сменит нынешнего лидера республиканской фракции в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), который покинет свой пост в январе 2025 года.