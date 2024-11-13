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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Хуже «Минска»: Лавров недоволен

13 ноября 2024, 22:48 2234

Заморозка российско-украинской войны на нынешних позициях — это вариант «хуже», чем были минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию (имеет в виду войну РФ против Украины – ред.) и говорить: «Ну вот, что потеряно — того не вернешь, давайте как-то заморозимся». Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию и желающих остановить войну, — они все равно говорят о том, что «давайте по линии соприкосновения перемирие на десять лет, потом посмотрим». Это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, минские соглашения «рухнули» из-за нежелания тогдашних украинских властей предоставлять Донбассу особый статус.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что советники избранного президента США Дональда Трампа рекомендуют заморозить войну в Украине, оставить за Россией захваченные ею территории и заставить Киев на время оставить попытки вступить в НАТО. Лавров полагает, что со сменой власти в США их подход «к украинским делам» останется прежним, поскольку они будут «стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», всегда.

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