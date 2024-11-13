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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Мигранты из Узбекистана и Таджикистана уже не нужны: на российские заводы завозят индусов

13 ноября 2024, 22:59 1275

Калининградский рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» начал привлекать на работу мигрантов из Индии из-за острой нехватки рабочих кадров в регионе. Об этом рассказал председатель совета директоров компании и депутат Законодательного собрания Калининградской области Сергей Лютаревич, пишет портал The Moscow Times.

«Мы начали практику — завозить индусов, потому что мы считаем, что их очень много, и они не такие, как все остальные, которые уже давно в России, и точно не получат гражданство», — объяснил Лютаревич.

Он подчеркнул: иностранцы нужны, поскольку у компании «много филиалов по всей России», и везде не хватает рабочих рук. Также, по его мнению, если бы в Калининградскую область не ехали гастарбайтеры, в регионе было бы «очень тяжело с экономикой и налогами». «То, что нам нужна рабочая сила — это правда. Я согласен, что мы можем заниматься образованием в институтах, колледжах, везде, но, к сожалению, молодежь на рабочие специальности особо не идет», — пояснил Лютаревич.

Депутат отметил, что в последние месяцы наблюдаются трудности с приездом работников из Узбекистана и Таджикистана, которых часто разворачивают в аэропортах без объяснения причин.

В условиях кадрового дефицита российские компании начали искать сотрудников в Африке. Согласно данным рекрутингового сервиса hh.ru, в первой половине 2024 года количество вакансий в таких странах, как Кения, Зимбабве, Камерун и Замбия, увеличилось в десятки раз. Также российские работодатели активно рассматривают кандидатов из Сьерра-Леоне, Габона и Центральноафриканской Республики.

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