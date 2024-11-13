Для начала Трамп развалит американскую армию

Президент-elect, выигравший выборы, но еще не вступивший в должность Дональд Трамп, похоже, здорово засиделся на отдыхе. Сразу после триумфальной победы его словно прорвало — за три дня на этой неделе он утвердил несколько человек из состава своих приближенных на ключевые посты: главы администрации, руководителя Управления национальной безопасности, директора ЦРУ, представителя США в ООН и посла в Израиле. Но ни одно из упомянутых назначений не вызвало вопросов, пока вчера не было объявлено имя нового министра обороны. Им стал некто Пит Хегсет, телеведущий компании Fox. У многих известных политиков страны округлились глаза от удивления. Хегсет не фигурировал ни в одном списке претендентов на должность главы Пентагона. А в самом военном ведомстве началась настоящая паника. «У всех у нас шок», - сказал СNN один из высокопоставленных военных. Другой пентагоновский офицер, который отслеживал кандидатуры на должность министра обороны, говорит, что он узнал о назначении всего за несколько часов до объявления решения Трампом.

44-летний Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, считается ветераном армии США. Он служил в составе Национальной гвардии штата Миннесота в Ираке и Афганистане. Но о его военных подвигах мало что известно, хотя он и получил две «Бронзовые звезды». Хегсет прославился больше как ведущий канала Fox News, с которым он начал сотрудничать в 2014 году. В 2017-м он стал соведущим довольно популярной программы Fox & Friends Weekend, где анализировал деятельность американских военных. С чем же связана неприязнь и настороженность этих военных в связи с назначением «варяга»? Хегсет прославился своей книгой «Война с нашими воинами», в которой обвиняет «леворадикальное правительство США в предательстве армии». Всех тех, кто служит в Пентагоне, этот человек делит на «истинных генералов» и «генералов woke». Haqqin.az недавно подробно объяснял читателем, что это определение означает приверженцев либеральной идеологии, которая якобы разрушает американские идеалы. Хегсет в случае утверждения сменит четырехзвездного генерала Ллойда Остина, который прослужил все четыре года в команде Джо Байдена. А Трамп за свой первый президентский срок сменил пятерых министров обороны. Один их них, Джим Мэттис, отработал главой Пентагона всего несколько дней и подал в отставку в связи с несогласием с планом Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана. Другого министра обороны, Марка Эспера, Трамп уволил из-за того, что тот был против использования войск для пресечения внутренних беспорядков.

И Мэттис, и Эспер жестко критиковали Трапа и предупреждали нацию о том, что его второй срок будет очень опасным. За два месяца до выборов свыше 700 отставных военных США опубликовали письмо, в котором написали, что Дональд Трамп не годится для поста президента. Нация это предупреждение проигнорировала. Причина скорого назначения Хегсета Трампом понятна. Ему безразлично, насколько опытным и компетентным будет новый министр. Дональду главное, чтобы тот был полностью лояльным ему и беспрекословно выполнял все приказы главнокомандующего. А эти приказы, как опасаются в Пентагоне, будут сводиться к двум вещам — Трамп прикажет начать выводить американские войска из-за рубежа и перебросит их значительную часть для решения задач внутри страны. Например, как он неоднократно угрожал, с помощью военных предполагается «навести порядок» в городах, которые контролируются демократами. То, что это будет грубейшим нарушением закона, Трампа не волнует, он сам себе закон. Но одновременно телеведущий станет воевать с подчиненным ему ведомством. Woke Pentagon, а не враги Америки - диктаторы и преступники всех мастей за бугром - станут его главным врагом.

В прошлом у Хегсета были серьезные трения с командованием вооруженных сил. Он, например, призывал запретить службу женщин в армии, был сторонником ликвидации нескольких важных общеобразовательных программ в вооруженных силах. Но главный конфликт разгорелся в 2019 году, когда он убедил президента Трампа помиловать трех военнослужащих, которым было предъявлено обвинение в убийстве гражданских лиц. Двое из них – Мэттью Гольстейн и Клинт Лоренс - были помилованы Трампом, и тогдашнее руководство Пентагона ничего не смогло сделать. Гольстейн, который был обвинен в убийстве безоружных талибов, трупы которых он затем сжег, чтобы скрыть следы преступления, торжествовал, когда на минувшей неделе было объявлено о победе Дональда Трампа. Третий офицер из троицы, Эдвард Галлагер, был понижен в звании, но не предстал перед судом, и помиловать его не пришлось — его обвинили лишь в том, что он сам не убивал, но позировал на фоне трупов.