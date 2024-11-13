Для начала Трамп развалит американскую армию
Президент-elect, выигравший выборы, но еще не вступивший в должность Дональд Трамп, похоже, здорово засиделся на отдыхе. Сразу после триумфальной победы его словно прорвало — за три дня на этой неделе он утвердил несколько человек из состава своих приближенных на ключевые посты: главы администрации, руководителя Управления национальной безопасности, директора ЦРУ, представителя США в ООН и посла в Израиле. Но ни одно из упомянутых назначений не вызвало вопросов, пока вчера не было объявлено имя нового министра обороны.
Им стал некто Пит Хегсет, телеведущий компании Fox.
У многих известных политиков страны округлились глаза от удивления. Хегсет не фигурировал ни в одном списке претендентов на должность главы Пентагона. А в самом военном ведомстве началась настоящая паника. «У всех у нас шок», - сказал СNN один из высокопоставленных военных. Другой пентагоновский офицер, который отслеживал кандидатуры на должность министра обороны, говорит, что он узнал о назначении всего за несколько часов до объявления решения Трампом.
44-летний Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, считается ветераном армии США. Он служил в составе Национальной гвардии штата Миннесота в Ираке и Афганистане. Но о его военных подвигах мало что известно, хотя он и получил две «Бронзовые звезды». Хегсет прославился больше как ведущий канала Fox News, с которым он начал сотрудничать в 2014 году. В 2017-м он стал соведущим довольно популярной программы Fox & Friends Weekend, где анализировал деятельность американских военных.
С чем же связана неприязнь и настороженность этих военных в связи с назначением «варяга»?
Хегсет прославился своей книгой «Война с нашими воинами», в которой обвиняет «леворадикальное правительство США в предательстве армии». Всех тех, кто служит в Пентагоне, этот человек делит на «истинных генералов» и «генералов woke». Haqqin.az недавно подробно объяснял читателем, что это определение означает приверженцев либеральной идеологии, которая якобы разрушает американские идеалы.
Хегсет в случае утверждения сменит четырехзвездного генерала Ллойда Остина, который прослужил все четыре года в команде Джо Байдена. А Трамп за свой первый президентский срок сменил пятерых министров обороны. Один их них, Джим Мэттис, отработал главой Пентагона всего несколько дней и подал в отставку в связи с несогласием с планом Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана. Другого министра обороны, Марка Эспера, Трамп уволил из-за того, что тот был против использования войск для пресечения внутренних беспорядков.
И Мэттис, и Эспер жестко критиковали Трапа и предупреждали нацию о том, что его второй срок будет очень опасным. За два месяца до выборов свыше 700 отставных военных США опубликовали письмо, в котором написали, что Дональд Трамп не годится для поста президента. Нация это предупреждение проигнорировала.
Причина скорого назначения Хегсета Трампом понятна. Ему безразлично, насколько опытным и компетентным будет новый министр. Дональду главное, чтобы тот был полностью лояльным ему и беспрекословно выполнял все приказы главнокомандующего.
А эти приказы, как опасаются в Пентагоне, будут сводиться к двум вещам — Трамп прикажет начать выводить американские войска из-за рубежа и перебросит их значительную часть для решения задач внутри страны. Например, как он неоднократно угрожал, с помощью военных предполагается «навести порядок» в городах, которые контролируются демократами. То, что это будет грубейшим нарушением закона, Трампа не волнует, он сам себе закон.
Но одновременно телеведущий станет воевать с подчиненным ему ведомством. Woke Pentagon, а не враги Америки - диктаторы и преступники всех мастей за бугром - станут его главным врагом.
В прошлом у Хегсета были серьезные трения с командованием вооруженных сил. Он, например, призывал запретить службу женщин в армии, был сторонником ликвидации нескольких важных общеобразовательных программ в вооруженных силах. Но главный конфликт разгорелся в 2019 году, когда он убедил президента Трампа помиловать трех военнослужащих, которым было предъявлено обвинение в убийстве гражданских лиц. Двое из них – Мэттью Гольстейн и Клинт Лоренс - были помилованы Трампом, и тогдашнее руководство Пентагона ничего не смогло сделать.
Гольстейн, который был обвинен в убийстве безоружных талибов, трупы которых он затем сжег, чтобы скрыть следы преступления, торжествовал, когда на минувшей неделе было объявлено о победе Дональда Трампа.
Третий офицер из троицы, Эдвард Галлагер, был понижен в звании, но не предстал перед судом, и помиловать его не пришлось — его обвинили лишь в том, что он сам не убивал, но позировал на фоне трупов.
Эта грязная история из бэкграунда трамповского министра точно всплывет на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате. Запряли ушами и насторожились даже сенаторы-республиканцы. «Вау!» - воскликнула сенаторша от Аляски Лиза Мурковски. «Очень интересно все это», - прокомментировал сенатор от той же партии Том Тиллс. Сенатор-республиканец от Индианы Тодд Янго заявил, что для утверждения ему «нужно знать гораздо больше деталей биографии назначенца».
Сенаторы–демократы твердо настроены прокатить Хегсета. Элизабет Уоррен, член сенатского комитета по вооруженным силам, говорит, что он «не подходит для этой работы». По ее словам, «кандидат Трампа сделает нас более уязвимыми, и эта кандидатура должна быть отвергнута». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, также член указанного комитета, заявляет, что «это удивительное назначение требует тщательной проверки».
Так что на слушаниях сенаторы вполне могут ослушаться 47-го президента США, несмотря на то, что законодательная ветвь полностью под его пятой. Это будет для Трампа неприятным открытием — выяснится, что при его командном голосе не все готовы вытянуться по стойке смирно.