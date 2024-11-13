У Ле Пен большие проблемы

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок. Об этом сообщил BFMTV.

По данным телеканала, такое требование прокуратура выдвинула в связи с обвинением в адрес Ле Пен и ее соратников в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

Ле Пен, которая ранее уже выразила намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также грозит штраф в €300 тыс.