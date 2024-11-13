«Эльбрус» надорвался

Министерство внутренних дел РФ, переведшее работу ведомства на серверы на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус», жалуется на большие проблемы. Они настолько серьезны, что были озвучены замглавы начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорем Кашпуром на заседании Совета Федерации: «У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке». Об этом сообщили «Ведомости».

По словам Игоря Кашпура, производитель «Эльбрусов» компания МЦСТ на запросы МВД не отвечает, резерв процессоров «Эльбрус» уже распределен, а новые партии временно не производятся. Крутись, как хочешь.

Всего министерство в 2020-2024 годах закупило 709 серверов с процессорами «Эльбрус», в том числе 32 комплекта в нынешнем году. Это при том, что недовольство российской IT-техникой МВД высказывало давно: еще в январе 2022 года замминистра внутренних дел Виталий Шулика обратился с письмом к правительству с жалобой, что отечественные серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».