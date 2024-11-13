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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

«Эльбрус» надорвался

с миру по нитке - голому рубашка
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
13 ноября 2024, 23:26 1648

Министерство внутренних дел РФ, переведшее работу ведомства на серверы на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус», жалуется на большие проблемы. Они настолько серьезны, что были озвучены замглавы начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорем Кашпуром на заседании Совета Федерации: «У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке». Об этом сообщили «Ведомости».

По словам Игоря Кашпура, производитель «Эльбрусов» компания МЦСТ на запросы МВД не отвечает, резерв процессоров «Эльбрус» уже распределен, а новые партии временно не производятся. Крутись, как хочешь.

Всего министерство в 2020-2024 годах закупило 709 серверов с процессорами «Эльбрус», в том числе 32 комплекта в нынешнем году. Это при том, что недовольство российской IT-техникой МВД высказывало давно: еще в январе 2022 года замминистра внутренних дел Виталий Шулика обратился с письмом к правительству с жалобой, что отечественные серверы не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Не только санкции, но и Доктрина информационной безопасности, утвержденная Владимиром Путиным, требует перехода на продукцию отечественного производителя, даже если она вот такая, что даже в сверхлояльном МВД стонут

Новые партии «Эльбрусов» не производятся, поскольку раньше этим занималась тайваньская компания TSMC, сейчас ей санкции не позволяют этого делать, а в России такую продукцию делать не умеют. Пытаются наладить производство на заводе «Микрон», но если тайваньцы работали с топологией 14 нанометров и ниже, то на «Микроне» мучительно пытаются освоить 90 нанометров.

Стратегия перевода российских ведомств, организаций и крупных компаний на отечественную вычислительную технику была запущена давно, еще до большой войны и тотальных санкций. Но тогда была альтернатива: брать хорошую западную технику, которая не идет в сравнение с «эльбрусами» и «байкалами» ни по цене, ни по техническим характеристикам.

Так, в конце 2021 года специалисты Сбербанка четыре месяца тестировали серверы на базе российских процессоров «Эльбрус» и пришли к выводу о невозможности их использования. Представитель лаборатории новых технологических решений банка Антон Жбанков тогда заявил: «Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены». Жбанков издевательски заметил: «Чуда не произошло, но мы приятно удивлены, что это вообще работает».

Сейчас, когда санкции обрезали доступ российских компаний к приличной западной IT-технике и технологиям, представитель Сбербанка, наверное, так бы не веселился. Не только санкции, но и Доктрина информационной безопасности, утвержденная Владимиром Путиным, требует перехода на продукцию отечественного производителя, даже если она вот такая, что даже в сверхлояльном МВД стонут.

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