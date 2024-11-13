USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

В рамках COP29 объявят результаты «Рейтинга лучших университетов мира»

13 ноября 2024, 23:30 460

18 ноября в рамках COP29 одна из влиятельных рейтинговых организаций мира QS Quacquarelli Symonds объявит результаты «Рейтингового списка лучших университетов мира: устойчивое развитие 2025».

Мероприятие пройдет в Зеленой зоне при совместной организации Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию и QS.

В рамках мероприятия будет организована панельная сессия на тему «Устойчивость в высшем образовании: что нужно для управления устойчивым университетом?».

«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 1654
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева все еще актуально
13 ноября 2024, 19:05 5297
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» все еще актуально
13 ноября 2024, 18:15 6698
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз, все еще актуально
13 ноября 2024, 08:55 9726
Алиев благодарит Россию за поддержку
Алиев благодарит Россию за поддержку фото; обновлено 19:40
13 ноября 2024, 19:40 5934
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
13 ноября 2024, 17:10 5999
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
13 ноября 2024, 22:48 2242
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп обновлено 22:37
13 ноября 2024, 22:37 3397
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой фото; обновлено 22:15
13 ноября 2024, 22:15 2727
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
13 ноября 2024, 20:10 4839
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
13 ноября 2024, 21:15 1577

ЭТО ВАЖНО

«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 1654
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева все еще актуально
13 ноября 2024, 19:05 5297
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» все еще актуально
13 ноября 2024, 18:15 6698
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз, все еще актуально
13 ноября 2024, 08:55 9726
Алиев благодарит Россию за поддержку
Алиев благодарит Россию за поддержку фото; обновлено 19:40
13 ноября 2024, 19:40 5934
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема
13 ноября 2024, 17:10 5999
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
13 ноября 2024, 22:48 2242
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп обновлено 22:37
13 ноября 2024, 22:37 3397
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой
Алиев встретился с Кристалиной Георгиевой фото; обновлено 22:15
13 ноября 2024, 22:15 2727
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
Шахназаров Путину: «Мосфильм» отдал свои танки армии
13 ноября 2024, 20:10 4839
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
Словакия будет закупать газ из Азербайджана
13 ноября 2024, 21:15 1577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться