В рамках COP29 объявят результаты «Рейтинга лучших университетов мира»

18 ноября в рамках COP29 одна из влиятельных рейтинговых организаций мира QS Quacquarelli Symonds объявит результаты «Рейтингового списка лучших университетов мира: устойчивое развитие 2025».

Мероприятие пройдет в Зеленой зоне при совместной организации Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию и QS.

В рамках мероприятия будет организована панельная сессия на тему «Устойчивость в высшем образовании: что нужно для управления устойчивым университетом?».