В рамках COP29 объявят результаты «Рейтинга лучших университетов мира»
13 ноября 2024, 23:30 460
18 ноября в рамках COP29 одна из влиятельных рейтинговых организаций мира QS Quacquarelli Symonds объявит результаты «Рейтингового списка лучших университетов мира: устойчивое развитие 2025».
Мероприятие пройдет в Зеленой зоне при совместной организации Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию и QS.
В рамках мероприятия будет организована панельная сессия на тему «Устойчивость в высшем образовании: что нужно для управления устойчивым университетом?».
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