Последняя встреча Байдена с Си Цзиньпином

Действующий президент США Джо Байден на этой неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча пройдет 16 ноября в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников Белого дома.

Для Байдена это будет третья и последняя встреча с китайским лидером перед уходом с поста президента. На встрече с Си действующий президент США планирует обсудить итоги американо-китайских отношений в свой президентский срок. Он обратит внимание на прогресс, достигнутый с момента предыдущей двусторонней встречи, которая прошла в ноябре 2023 года. Также Байден намерен выразить председателю КНР обеспокоенность относительно военной активности материкового Китая вокруг Тайваня.

В январе 2025 года Джо Байдена на посту президента США сменит республиканец Дональд Трамп, который в президентской программе обещал отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (это позволит Вашингтону вводить любые тарифы).