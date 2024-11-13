«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»
Рубикон перейден, процесс изменения климата необратим, остановить его невозможно. Все, что осталось человечеству - это мобилизовать все усилия, чтобы снизить ущерб от ударов природы, вызванных глобальным потеплением.
Именно такой прогноз сделал в беседе с корреспондентом haqqin.az профессор Мехмет Сомунджу, директор Центра анализа и прикладных исследований экологических проблем Университета Анкары.
«Даже если страны мира договорятся о нулевом выбросе в атмосферу, диоксид углерода (углекислый газ), который уже содержится в атмосфере, будет еще сто лет создавать парниковый эффект со всеми вытекающими трагическими последствиями, - считает турецкий ученый. - В мире все больше стихийных бедствий, и, судя по всему, их число и интенсивность будет расти. К примеру, уже сегодня Турция сталкивается с тяжелыми последствиям ударов природы. По нашим исследованиям, только за последние десять лет в мире произошло около 7.500 природных катаклизмов – ливней, ураганов, наводнений, оползней, засух и экстремальной жары, которые унесли жизни миллиона двухсот тридцати тысяч человек и затронули более четырех миллиардов жителей планеты».
По словам эксперта, такие форумы, как проходящий в Баку СOP29, чрезвычайно важны.
«Турция на этом форуме представлена самой большой делегацией за все время участия в саммитах по климатическим изменениям, - отметил Мехмет Сомунджу. - Бакинский саммит должен ответить на вопрос: как страны мира выполняют принятые обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанной в 1992 году представителями правительств 154 стран. На сегодняшний день это главный документ по данной глобальной проблеме. Я очень надеюсь, что на форуме будет сделан детальный анализ выполнения этих обязательств, и на его основе приняты важные документы».
Как считает профессор Сомунджу, Турция проводит большую работу по решению проблемы выброса в атмосферу парниковых газов.
«В этом деле есть два фундаментальных вопроса, - уточнил он. - Первое: каждой стране необходимо действовать в кооперации с другими государствами, подписавшими рамочное соглашение ООН. И Турция строго придерживается этого правила. Второе: необходимо четко и в полной мере реализовывать обязательства, принятые по данном вопросу, к чему моя страна относится с максимальной ответственностью. К примеру, в снижении выбросов углекислого газа при выработке электроэнергии одно из центральных мест занимает переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сейчас в Турции наблюдается беспрецедентное развитие «зеленой» энергетики - строительство ветровых, солнечных и геотермальных электростанций. Представьте, что сегодня в Турции из возобновляемых источников вырабатывается 59 процентов электроэнергии. В этой сфере мы занимаем пятое месте в Европе и одиннадцатое в мире. То же самое касается энергоэффективности. 93 процента 85-миллионного населения Турции живет в сельских домах, обогреваемых по современным технологиям, на что банки страны выделяют крупные кредиты. Именно так нам удалось снизить до 25 процентов потери энергии».
По мнению Сомунджу, на данный момент общая температура по планете повысилась на 1,2 градуса Цельсия, а к 2035 году потепление достигнет двух градусов.
«Ранее считалось, что повышение температуры на два градуса возможно только к 2100 году, - напомнил турецкий профессор. - Но, как мы видим, эти прогнозы оказались слишком оптимистичными. Затормозить процесс глобального потепления можно только ценой полного прекращения выбросов в атмосферу углекислого газа, то есть достигнув нулевого выброса. Но в атмосфере Земли все равно останется гигантское скопление углекислоты, которое с течением определенного времени будет связываться с поверхностными водами и переходить в осадочные породы. Не говоря уже о том, что еще до этого могут произойти бесчисленные природные катастрофы. Надо также принять во внимание, что стихийные бедствия, связанные с глобальным потеплением, негативно влияют как на наземное, так и на морское биоразнообразие».
По словам Мехмета Сомунджу, не оправдались надежды тех ученых, которые еще десять лет назад считали, что общими усилиями человечеству удастся удержать глобальное потепление на низком уровне.
«К сожалению, ведущие промышленные страны не в полной мере выполняют свои обязательства, - подчеркнул эксперт. - К примеру, еще пятнадцать лет назад наибольший объем выбросов приходилось на долю США, сегодня это сомнительное лидерство перешло Китаю, использующему при выработке электроэнергии огромные объемы угля. А уголь – это один из основных источников диоксида углерода. Ни одна страна мира не может остаться в стороне от негативного воздействия глобального потепления. Представьте, что совсем недавно в Испании всего за восемь часов выпал годовой (!!) объем осадков, в разливах рек и наводнениях погибли более двухсот человек. В этой стране и в прошлом наблюдались сильные ливни, однако изменение климата превратило их в природную катастрофу. И такие удары природы мы будем все чаще наблюдать в разных уголках мира. Эта проблема не знает границ, и любое несоблюдение обязательств по выбросам дает о себе знать. К сожалению, далеко не все страны искренне в понимании масштабов катастрофы, надвигающейся на нашу планету. И поскольку глобальное потепление создают богатые промышленные страны, именно они обязаны оказывать бедным государствам финансовую и технологическую помощь в снижении выбросов CO2».