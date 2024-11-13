«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»

Рубикон перейден, процесс изменения климата необратим, остановить его невозможно. Все, что осталось человечеству - это мобилизовать все усилия, чтобы снизить ущерб от ударов природы, вызванных глобальным потеплением. Именно такой прогноз сделал в беседе с корреспондентом haqqin.az профессор Мехмет Сомунджу, директор Центра анализа и прикладных исследований экологических проблем Университета Анкары. «Даже если страны мира договорятся о нулевом выбросе в атмосферу, диоксид углерода (углекислый газ), который уже содержится в атмосфере, будет еще сто лет создавать парниковый эффект со всеми вытекающими трагическими последствиями, - считает турецкий ученый. - В мире все больше стихийных бедствий, и, судя по всему, их число и интенсивность будет расти. К примеру, уже сегодня Турция сталкивается с тяжелыми последствиям ударов природы. По нашим исследованиям, только за последние десять лет в мире произошло около 7.500 природных катаклизмов – ливней, ураганов, наводнений, оползней, засух и экстремальной жары, которые унесли жизни миллиона двухсот тридцати тысяч человек и затронули более четырех миллиардов жителей планеты».

По словам эксперта, такие форумы, как проходящий в Баку СOP29, чрезвычайно важны. «Турция на этом форуме представлена самой большой делегацией за все время участия в саммитах по климатическим изменениям, - отметил Мехмет Сомунджу. - Бакинский саммит должен ответить на вопрос: как страны мира выполняют принятые обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанной в 1992 году представителями правительств 154 стран. На сегодняшний день это главный документ по данной глобальной проблеме. Я очень надеюсь, что на форуме будет сделан детальный анализ выполнения этих обязательств, и на его основе приняты важные документы». Как считает профессор Сомунджу, Турция проводит большую работу по решению проблемы выброса в атмосферу парниковых газов. «В этом деле есть два фундаментальных вопроса, - уточнил он. - Первое: каждой стране необходимо действовать в кооперации с другими государствами, подписавшими рамочное соглашение ООН. И Турция строго придерживается этого правила. Второе: необходимо четко и в полной мере реализовывать обязательства, принятые по данном вопросу, к чему моя страна относится с максимальной ответственностью. К примеру, в снижении выбросов углекислого газа при выработке электроэнергии одно из центральных мест занимает переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сейчас в Турции наблюдается беспрецедентное развитие «зеленой» энергетики - строительство ветровых, солнечных и геотермальных электростанций. Представьте, что сегодня в Турции из возобновляемых источников вырабатывается 59 процентов электроэнергии. В этой сфере мы занимаем пятое месте в Европе и одиннадцатое в мире. То же самое касается энергоэффективности. 93 процента 85-миллионного населения Турции живет в сельских домах, обогреваемых по современным технологиям, на что банки страны выделяют крупные кредиты. Именно так нам удалось снизить до 25 процентов потери энергии». По мнению Сомунджу, на данный момент общая температура по планете повысилась на 1,2 градуса Цельсия, а к 2035 году потепление достигнет двух градусов.