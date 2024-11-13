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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Саакашвили не выйдет из тюрьмы

заявили в «Грузинской мечте»
13 ноября 2024, 23:45 602

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти из тюрьмы, даже если будет помилован нынешним президентом Саломе Зурабишвили, так как против него возбуждены и другие уголовные дела. Об этом заявил в интервью телеканалу Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Насколько я знаю, происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили, и помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она (Зурабишвили) и примет такое решение, его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела», - сказал Каладзе.

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