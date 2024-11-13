Саакашвили не выйдет из тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти из тюрьмы, даже если будет помилован нынешним президентом Саломе Зурабишвили, так как против него возбуждены и другие уголовные дела. Об этом заявил в интервью телеканалу Imedi генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Насколько я знаю, происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили, и помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она (Зурабишвили) и примет такое решение, его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела», - сказал Каладзе.