Фидан созвонился с Лавровым: обсудили региональные вопросы
13 ноября 2024, 23:53 229
Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду вечером в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в турецком МИД.
Другие подробности не приводятся.
МИД Турции и России не сообщали о переговорах Фидана и Лаврова.
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