Фидан созвонился с Лавровым: обсудили региональные вопросы

Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду вечером в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в турецком МИД.

Другие подробности не приводятся.

МИД Турции и России не сообщали о переговорах Фидана и Лаврова.