Шутки Трампа

«Я просто хочу всех поблагодарить. Вы были невероятны», - заявил Трамп.

Избранный президент США Дональд Трамп в среду в Вашингтоне на встрече с представителями Республиканской партии из Палаты представителей поблагодарил их за поддержку, которую они оказали ему перед выборами главы государства, сообщает ABC News.

Общаясь с республиканцами, политик пошутил, что мог бы остаться в Белом доме на третий срок, если окажется популярным президентом: «Подозреваю, что больше не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента, если только вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать».

Конгрессмены рассмеялись, услышав эти слова. Американские СМИ, в свою очередь, поясняют, что в данном случае речь шла именно о шутке.

Согласно американским законам, один и тот же человек не имеет права занимать пост президента более двух раз.

А спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, назвал Трампа «королем реваншей» и «уникальной фигурой в американской истории».