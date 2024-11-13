Окружение Трампа уже устало от «сопрезидента» Маска

Почти постоянное присутствие бизнесмена Илона Маска рядом с избранным президентом Дональдом Трампом стало раздражать других его соратников, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о том, как идет процесс передачи власти.

По их словам, Маск очень много времени проводит в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и переступает границы дозволенного. Этим недовольны те, кто был в окружении Трампа дольше, чем самый богатый человек в мире (состояние Маска по версии Forbes $309 млрд). В резиденцию республиканца Маск прибыл 5 ноября, когда проходили выборы, и провел там большую часть прошлой недели. Он появляется там в любое время суток, сидит с Трампом и присоединяется к его звонкам и встречам. «Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и хочет, чтобы все это знали», — сказал один из источников.

Также Маск «берет на себя большую часть заслуг за победу президента», в том числе хвастается своим суперкомитетом America PAC (этот фонд был создан для помощи кампании Трампа) и соцсетью Х. «Он пытается заставить президента Трампа чувствовать себя у него в долгу. А президент ни перед кем не в долгу», — добавил собеседник телеканала.

Маск и Трамп, как узнала The New York Times, сотрудничают с апреля. Комитет America PAC в ходе предвыборной кампании занимался привлечением избирателей на сторону республиканца, Маск потратил на него, предположительно, более $100 млн.

О том, что Маск стал играть большую роль в процессе принятия решений Трампом, сообщал и ABC. По данным телеканала, бизнесмен в том числе оценивает и кадровые решения. Axios писал, что Маск помогает Трампу подбирать кандидатов в министры и на посты в руководстве Белого дома.