Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа по передаче власти, которое получила «Медуза» 13 ноября. В заявлении сказано, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий. «Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Тулси заставит нас всех гордиться ею!» — заявил Трамп. «Медуза» отмечает, что Габбард выступает с пророссийских позиций. После вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признали законную обеспокоенность России по поводу вступления Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.

Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года, выполняла задачи в полевом медицинском подразделении американской армии в Ираке с 2004 по 2005 год. В 2020-м перешла в резерв армии США, еще через год получила звание подполковника. В прошлом работала политическим обозревателем на телеканале Fox News и состояла в Демократической партии. Но в 2022 году покинула ее ряды и в августе 2024-го поддержала Трампа на выборах. Associated Press отмечает, что Габбард не работала непосредственно в разведсообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей, среди которых был Комитет по внутренней безопасности. AFP напоминает, что бывшая конгрессвумен встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом. Трамп также решил выдвинуть конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора страны, сообщает Associated Press. «Мэтт защитит наши границы, уничтожит преступные группировки и восстановит подорванную веру американцев в Министерство юстиции», — заявил Трамп.