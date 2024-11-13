Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США
Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа по передаче власти, которое получила «Медуза» 13 ноября.
В заявлении сказано, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий.
«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Тулси заставит нас всех гордиться ею!» — заявил Трамп.
«Медуза» отмечает, что Габбард выступает с пророссийских позиций. После вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признали законную обеспокоенность России по поводу вступления Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.
Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года, выполняла задачи в полевом медицинском подразделении американской армии в Ираке с 2004 по 2005 год. В 2020-м перешла в резерв армии США, еще через год получила звание подполковника. В прошлом работала политическим обозревателем на телеканале Fox News и состояла в Демократической партии. Но в 2022 году покинула ее ряды и в августе 2024-го поддержала Трампа на выборах.
Associated Press отмечает, что Габбард не работала непосредственно в разведсообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей, среди которых был Комитет по внутренней безопасности.
AFP напоминает, что бывшая конгрессвумен встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом.
Трамп также решил выдвинуть конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора страны, сообщает Associated Press.
«Мэтт защитит наши границы, уничтожит преступные группировки и восстановит подорванную веру американцев в Министерство юстиции», — заявил Трамп.
* * * 00:42
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен сделать сенатора Марко Рубио госсекретарем.
Об этом говорится в заявлении, которое распространила переходная команда политика. Ранее несколько американских СМИ писали, что Трамп предложит сенатора на эту должность.
«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — говорится в тексте заявления.
Марко Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из НАТО и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.