USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США

обновлено 01:25
01:25 1399

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа по передаче власти, которое получила «Медуза» 13 ноября.

В заявлении сказано, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий.

«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Тулси заставит нас всех гордиться ею!» — заявил Трамп.

«Медуза» отмечает, что Габбард выступает с пророссийских позиций. После вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признали законную обеспокоенность России по поводу вступления Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.

Тулси Габбард

Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года, выполняла задачи в полевом медицинском подразделении американской армии в Ираке с 2004 по 2005 год. В 2020-м перешла в резерв армии США, еще через год получила звание подполковника. В прошлом работала политическим обозревателем на телеканале Fox News и состояла в Демократической партии. Но в 2022 году покинула ее ряды и в августе 2024-го поддержала Трампа на выборах.

Associated Press отмечает, что Габбард не работала непосредственно в разведсообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей, среди которых был Комитет по внутренней безопасности.

AFP напоминает, что бывшая конгрессвумен встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом.

Трамп также решил выдвинуть конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора страны, сообщает Associated Press.

«Мэтт защитит наши границы, уничтожит преступные группировки и восстановит подорванную веру американцев в Министерство юстиции», — заявил Трамп.

Мэтт Гетц

* * * 00:42

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен сделать сенатора Марко Рубио госсекретарем.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила переходная команда политика. Ранее несколько американских СМИ писали, что Трамп предложит сенатора на эту должность.

«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — говорится в тексте заявления.

Марко Рубио занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана, выступает против выхода США из НАТО и делал заявления в поддержку Украины, в то же время призывая ее к переговорам с Россией. Известен своей непримиримой позицией в отношении Китая, считая его угрозой для экономической и военной мощи США.

Марко Рубио
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо» директор Центра анализа Мехмет Сомунджу в гостях у haqqin.az
13 ноября 2024, 23:38 1738
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема, все еще актуально
13 ноября 2024, 17:10 6421
Алиев благодарит Россию за поддержку
Алиев благодарит Россию за поддержку все еще актуально
13 ноября 2024, 19:40 6479
Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США
Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США обновлено 01:25
01:25 1400
«Хезболла» обстреляла ракетами комплекс Минобороны Израиля
«Хезболла» обстреляла ракетами комплекс Минобороны Израиля обновлено 00:37
00:37 1911
«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 2835
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева все еще актуально
13 ноября 2024, 19:05 5746
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» все еще актуально
13 ноября 2024, 18:15 7054
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз, все еще актуально
13 ноября 2024, 08:55 10370
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
13 ноября 2024, 22:48 3186
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп обновлено 22:37
13 ноября 2024, 22:37 3788

ЭТО ВАЖНО

«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо»
«Катастрофы надвигаются на нас… Изменение климата необратимо» директор Центра анализа Мехмет Сомунджу в гостях у haqqin.az
13 ноября 2024, 23:38 1738
Обманулись сами, обманули всех
Обманулись сами, обманули всех главная тема, все еще актуально
13 ноября 2024, 17:10 6421
Алиев благодарит Россию за поддержку
Алиев благодарит Россию за поддержку все еще актуально
13 ноября 2024, 19:40 6479
Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США
Трамп назначил пророссийского политика главой разведки США обновлено 01:25
01:25 1400
«Хезболла» обстреляла ракетами комплекс Минобороны Израиля
«Хезболла» обстреляла ракетами комплекс Минобороны Израиля обновлено 00:37
00:37 1911
«Эльбрус» надорвался
«Эльбрус» надорвался с миру по нитке - голому рубашка
13 ноября 2024, 23:26 2835
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева все еще актуально
13 ноября 2024, 19:05 5746
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению»
Пашинян: «Мы с Азербайджаном приблизились к соглашению» все еще актуально
13 ноября 2024, 18:15 7054
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз, все еще актуально
13 ноября 2024, 08:55 10370
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
Хуже «Минска»: Лавров недоволен
13 ноября 2024, 22:48 3186
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп
«Добро пожаловать обратно»: о чем говорили Байден и Трамп обновлено 22:37
13 ноября 2024, 22:37 3788
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться