Россияне и иранцы скупают недвижимость в Турции

Граждане России в октябре 2024 года продолжили лидировать по приобретению недвижимости в Турции. Они купили 373 единицы жилья в сравнении с 346 в сентябре, свидетельствуют данные Национального института статистики.

На втором месте граждане Ирана (172), на третьем - Украины (136).

Россияне более двух лет лидируют по покупке недвижимости в Турции. По итогам 2023 года они приобрели 10 560 единиц жилья, значительно обойдя граждан других государств.

Всего в октябре иностранцам было продано 2 122 единицы жилья, что на 16,3% меньше в сравнении с годом ранее. Больше всего сделок по продаже недвижимости иностранцам в октябре заключено в Анталье (750), за ней следуют Стамбул (724) и средиземноморская провинция Мерсин.