Главные беды: Хаотичное градостроительство, бесконтрольная индустриализация, неуправляемое сельское хозяйство

Бакинский форум COP29 стал центральным событием глобальной борьбы с климатическими изменениями. На множестве площадок саммита в столице Азербайджана проходят международные встречи высокого уровня, актуальные презентации, острые панельные дискуссии, пресс-конференции и круглые столы. Ряд участников форума поделились с корреспондентом haqqin.az мнениями об обсуждаемых темах и значении COP29.

- Почти сто лет в мире происходила бесконтрольная индустриализация, хаотичное градостроительство, неуправляемое расширение посевных площадей и сельского хозяйства. Природа почти полностью исчерпала свои ресурсы и уже не может компенсировать антропогенное воздействие человека. Горько признавать, но своими действиями страны и народы планеты создали глобальную проблему. И вот теперь пришло осознание того, что все страны, независимо от их экономического, политического и финансового потенциала, не могут остаться в стороне от тяжелейших последствий парникового эффекта. Китай, США, Австралия, Германия, Индия, другие государства – все мы, как говорится, в одной лодке. И если будем тонуть, то на дне окажутся все без исключения. То, что на COP29, великолепно организованной в Баку, собрались представители всех народов, подтверждает наличие глобального консенсуса по вопросу предотвращения загрязнения атмосферы и необходимости борьбы с парниковым эффектом. Уверен, что на СOP29 будут приняты максимально эффективные решения.

- Загрязнение воздуха, вызываемое выхлопными газами автомобилей, промышленными выбросами и использованием ископаемых видов топлива, приводит к тяжелым заболеваниям. Как и во всем мире, проблема ущерба здоровью людей от выбросов остро стоит и в Великобритании. Очень надеюсь, что на саммите будут приняты решения о конкретных действиях по снижению уровня загрязненности воздуха, которые, в свою очередь, приведут к уменьшению риска таких заболеваний, как бронхиальная астма и другие легочные патологии, связанные с загрязнением атмосферы. У Лондона есть интересный опыт, которым мы поделились с представителями других стран – в британской столице создана обширная зона с низким уровнем выбросов в атмосферу. В эту зону запрещен въезд автомобилей, а все расположенные в ней заводы и предприятия работают под тщательным контролем и соблюдают нулевой выброс. По сравнению с другими районами Лондона, ее жители дышат гораздо более чистым воздухом. Хочу также добавить, что снижение уровня загрязненности атмосферы воздуха даст мощный профилактический эффект, а также уменьшит нагрузку на больницы и врачей во всем мире.

- Надо признать, что в вопросе климатических изменений гражданский сектор опережает политиков. Мы теряем драгоценное время для решения проблемы глобального потепления. В такой ситуации необходимо создавать новые международные структуры и национальные сообщества, способные сыграть роль локомотивов в решении проблемы климатических изменений. К предстоящему COP30 в Бразилии мы уже запустили постоянную Всемирную ассамблею граждан, которая станет дополнением к Парижским соглашением. Ее цель - увеличить эффективность усилий глобального перехода на «зеленую» энергетику. У нас есть программа действий, которая может объединить все мировое сообщество, включая правительства, на реализацию более широкой повестки борьбы с изменением климата. Я считаю критически важным оказание помощи бедным странам «третьего мира» в реализации климатических решений. Проблема в том, что миллиарды людей в этих государствах чувствуют, что постиндустриальные инновационные общества их попросту обделили. Думаю, мы обязаны вести переговоры о социальных контрактах, способных принести пользу наиболее уязвимым слоям населения. На СOP29 мы также обсудили фактор возможного влияние нового президента США на уровень помощи странам «третьего мира» в борьбе с климатическими изменениями. Своим непредсказуемым поведением Дональд Трамп дезинформирует американцев, проявляет абсолютное пренебрежение к правам уязвимых сообществ, а также к действиям, являющимся неотъемлемой частью демократии.

- Сейчас на СOP29 мы наблюдаем решение ключевых вопросов энергетического перехода, в частности необходимые инвестиции в возобновляемые источники энергии на долгосрочной основе. Переход стран на возобновляемые источники энергии наблюдается сегодня во всем мире. Важно, чтобы развертывание возобновляемых технологий, таких как сила ветра, солнца, биомасса и другие, происходило более динамично. Я абсолютно уверен, что в борьбе с климатическими изменениями мировое сообщество идет по наиболее эффективному пути. По обсуждаемым на СОP29 задачам очевидно, что энергетический переход продолжается, даже несмотря на политические изменения в Европе, Китае и США. Поэтому я позитивно отношусь ко всему процессу перехода к возобновляемым источникам энергии. Тут главное не сбавлять скорость, и результат обязательно будет.

- Не думаю, что в ближайшие десятилетия страны мира при выработке энергии смогут полностью отказаться от газа. Да, климатические изменения являются глобальной угрозой. Но для энергетической безопасности и экономики газ пока что ресурс необходимый. Мы все еще не можем обойтись без «голубого топлива» и полностью полагаться на ветрогенераторы, солнечную и атомную энергетику. В этом деле необходимо придерживаться эффективной пропорции, при которой сбалансированные доли газа и ВИЭ позволят сохранить необходимый уровень выработки энергии и при этом максимально снизить выбросы CO2. Румынией накоплен значительный потенциал в области ветровой и солнечной энергетики. Мы одна из тех стран, которая может поддерживать производство электричества из ВИЭ не только у себя, но и, скажем, в Молдове. У нас также строят объекты «зеленой» энергетики. С 1992 по 2022 годы мы уменьшили выбросы СO2 в атмосферу на 77 процентов. В целом выбросы Европы составляют сегодня 5 процентов от глобальной эмиссии. Но даже обладая современной «зеленой» технологией, полный отказ от газа лично мне представляется невозможным.

- То, как будет решаться проблема изменения климата, во многом зависит от Китая. Нам следует мониторить энергетическую политику КНР, наращивающей мощности как ископаемого топлива, так и возобновляемых источников энергии. Китай стоит перед серьезной дилеммой: с одной стороны, растущий спрос на энергию, который можно легко удовлетворить за счет ископаемого топлива, а с другой, Китай переживает драматические последствия глобального потепления - наводнения, ураганы, засуха... Мы проводим интересные и многообещающие разработки в области водорода, которые в последнее время ускорились. Очевидно, что водород должен реализовать свой потенциал в «зеленом» переходе. Технологии водорода — это потенциальное решение в области возобновляемой энергии.

- Иран проявляет повышенный интерес к COP29 в Баку. В рамках саммита мы провели важные встречи и переговоры с представителями многих стран и организаций. Хочу искреннее поблагодарить Азербайджан за предоставленную возможность и отличную организаций COP29. Исламская Республика каждый год испытывает на себе удары природных стихий, связанные с глобальным потеплением. У нас действует программа по сокращению выбросов углерода. Но ее реализация невозможна без интегрированной работы с другими странами, без внедрения новых технологий. Однако из-за санкций Ирану пришлось отложить самый крупный проект по возобновляемым источникам энергии. Мы не может реализовать решения, требующие тесного сотрудничества с другими странами, не можем получать технологии «зеленой» энергетики. В Баку мы обратились в правление СOP с просьбой приостановить санкции, препятствующие применению технологий декарбонизации.