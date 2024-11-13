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Мехрибан Алиева парирует нападки

Американская база ПРО вблизи границ с Россией

01:55 266

В поселке Редзиково на севере Польши в среду, 13 ноября, состоялось торжественное открытие базы Военно-морских сил (ВМС) США.

Представители польских властей, присутствовавшие на церемонии вместе с послом США и другими американскими официальными лицами, приветствовали открытие базы как важный шаг в обеспечении безопасности страны и НАТО в условиях войны в Украине.

«Весь мир ясно увидит, что это больше не сфера интересов России, - заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия. - С польской точки зрения это стратегически самая важная вещь».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал открытие базы «выдающимся событием в истории безопасности Польши, США и НАТО». По его словам, войны в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют важность противовоздушной обороны. «База в Редзиково означает постоянное присутствие американских и союзнических войск на территории Польши, и в стратегическом плане это одно из самых важных событий в истории», - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Американская база в Польше оснащена системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которая может обнаруживать, отслеживать и уничтожать баллистические ракеты на начальном этапе их полета. Это второй подобный комплекс в Европе. Первый находится близ населенного пункта Девеселу в Румынии - эта база была введена в строй в 2016 году. Кроме того, элементами «противоракетного щита НАТО» являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в испанском городе Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.

По данным НАТО, Aegis Ashore носит «исключительно оборонительный характер». Российские власти с самого начала выступали категорически против этого проекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что введение базы в эксплуатацию - это попытка военного сдерживания потенциала России: «Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал, и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета».

В октябре 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что база ПРО в Редзиково сможет сбивать в том числе и российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны.

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