Россия принялась за свое

Российская армия снова начала запускать беспилотники-камикадзе по целям в Украине. Около половины двенадцатого по местному времени украинские мониторинговые каналы сообщили об 11 «шахедах» над Сумской и Харьковской областями и о стрельбе ПВО по ним.

Информации о каких-либо последствиях налета пока нет. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.