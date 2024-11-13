Россия принялась за свое
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Российская армия снова начала запускать беспилотники-камикадзе по целям в Украине. Около половины двенадцатого по местному времени украинские мониторинговые каналы сообщили об 11 «шахедах» над Сумской и Харьковской областями и о стрельбе ПВО по ним.
Информации о каких-либо последствиях налета пока нет. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.
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