Байден от своих слов не отказывается

«То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе», – сказала Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден, называвший избранного главу государства Дональда Трампа «угрозой демократии», не отказывается от своих слов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что слова Байдена были не просто агитацией. Однако, указала Жан-Пьер, передача власти – «это тоже демократический принцип». «Были выборы, важно уважать наши институты, уважать честные и свободные выборы, это и делает президент. Он ставит американский народ на первое место», – сказала Жан-Пьер.

Встреча Трампа и Байдена продлилась два часа, они обсудили вопросы международной политики и внутренние дела, заявила Жан Пьер. При этом, как она отметила, Байден не делился никакими секретными сведениями. Разговор прошел в доверительном ключе и был содержательным.

Трамп заявил, что обсудил с Джо Байденом на встрече конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, сообщает CNN.

«Я спросил о его мнении, и он поделился им», - приводит телеканал слова Трампа.

«Мы много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел узнать его мнение о положении дел, он мне ответил, был очень мил», - добавил будущий американский президент.

В целом, по его словам, «это была очень хорошая встреча».