Байден от своих слов не отказывается
Президент США Джо Байден, называвший избранного главу государства Дональда Трампа «угрозой демократии», не отказывается от своих слов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе», – сказала Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Белого дома заверила, что слова Байдена были не просто агитацией. Однако, указала Жан-Пьер, передача власти – «это тоже демократический принцип». «Были выборы, важно уважать наши институты, уважать честные и свободные выборы, это и делает президент. Он ставит американский народ на первое место», – сказала Жан-Пьер.
Встреча Трампа и Байдена продлилась два часа, они обсудили вопросы международной политики и внутренние дела, заявила Жан Пьер. При этом, как она отметила, Байден не делился никакими секретными сведениями. Разговор прошел в доверительном ключе и был содержательным.
Трамп заявил, что обсудил с Джо Байденом на встрече конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, сообщает CNN.
«Я спросил о его мнении, и он поделился им», - приводит телеканал слова Трампа.
«Мы много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел узнать его мнение о положении дел, он мне ответил, был очень мил», - добавил будущий американский президент.
В целом, по его словам, «это была очень хорошая встреча».