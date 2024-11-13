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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Битва за Купянск

видео; обновлено 14:24
14:24 8312

В Генштабе ВСУ заявили, что все атаки российских военных на Купянск накануне были отбиты. Город в Харьковской области находится под контролем украинских военных.

«Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город под контролем Вооруженных сил Украины», — заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии «Укринформу».

По его словам, в среду днем россияне предприняли попытку прорвать оборону на Купянском направлении и атаковали позиции украинских военных четырьмя волнами, задействовав около 15 единиц техники. Украинские подразделения остановили продвижение и уничтожили всю бронетехнику и значительную часть живой силы наступающих, заявил Ковалев.

Накануне вечером украинский аналитический проект DeepState сообщил, что немногочисленные российские военные на бронетехнике зашли на окраины Купянска. Проект отмечал, что украинские военные подбили один бронированный тягач МТ-ЛБ, а еще одна такая же машина смогла «беспрепятственно доехать в район улицы Сватовская», где из нее вышли около 15 российских военных, которые рассредоточились в жилых домах. На той же улице, по данным DeepState, ВСУ подбили российский танк и уничтожили часть десанта.

В то же время «военный эксперт» Андрей Марочко утверждает, что российские военнослужащие за последние несколько суток существенно продвинулись у Купянска и закрепились на его окраинах: «За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города».

* * * 11:46

Российские войска вошли в Купянск Донецкой области Украины, сообщают аналитики Deep State.

Две колонны российской техники вошли в город и высадили десант, который рассредоточился по домам в районе Сватовской улицы. Как пишет проект, часть десанта и техники удалось уничтожить.

*** 10:12

Российская армия захватила Ильинку Донецкой области Украины и продвинулась в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска, сообщают аналитики Deep State.

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